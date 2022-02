PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 février - Ligue des champions

Notre pronostic: l'Inter ne perd pas contre Liverpool et les deux équipes marquent (2.30)

Très belle affiche ce soir en 1/8 de finale de la Ligue des champions opposant l'Inter, deuxième de Série A italienne derrière le Milan AC mais devant disputer un match de retard, et Liverpool, dauphin de Manchester City en Premier League. Sur la qualification pour les 1/4 de finale, je donnerais mes faveurs aux Reds mais sur le match aller à Giuseppe Meazza, les Nerazzurri partent selon moi avec un léger avantage grâce aux 80000 tifosi interisti alors que les Anglais sont les favoris des bookmakers. Liverpool a en effet remporté tous ses matches de phase de groupe dont celui sur la pelouse de l'Atletico de Madrid. De son côté l'Inter a facilement battu le Shakhtar et Tiraspol mais chuté à domicile contre le Real (1-0). J'imagine un match plutôt ouvert car les buts à l'extérieur ne comptent plus double en cas d'égalité. Les équipes évoluant devant leur public pourront donc se lâcher un peu plus et n'auront plus peur d'encaisser un but sur leur pelouse. Dans ces conditions, je vous propose de jouer le 1N et les deux équipes marquent pour largement doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

