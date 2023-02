PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 février – Ligue Europa

Notre pronostic : Monaco ne perd pas à Leverkusen et les deux équipes marquent (2.50)

Incroyable que les bookmakers donnent Monaco outsider de cette confrontation ! Leverkusen n’est que 8e de Bundesliga et a déjà chuté à quatre reprises devant son public en championnat sans compter la défaite 3-0 face à Porto en Ligue des champions. Les Allemands restent aussi sur un revers à domicile contre Dortmund (0-2). La dynamique de Monaco est nettement meilleure. L’ASM est invaincue depuis la reprise (six victoires et trois nuls toute compétition confondue) et vient de battre le Paris-SG (3-1) après avoir pris un point à Marseille (1-1). Sur la forme actuelle des deux équipes, les Monégasques sont au-dessus de leurs adversaires du soir selon moi. Je pense que les joueurs de la Principauté sont capables de s’imposer en Allemagne contre une équipe qui leur réussit bien sur la scène européenne : une seule défaite en six confrontations ! Pour se couvrir, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque côté (2.50).

Fiabilité : 50 %

