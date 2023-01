PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 janvier – Ligue 2 - France

Notre pronostic : Niort ne perd pas contre Saint-Etienne et plus de 1,5 but (2.15)

Saint-Etienne a enfin gagné la semaine dernière face à Laval (1-0). Un succès très important pour les Stéphanois qui se redonnent de l’espoir pour se maintenir en fin de saison, eux qui sont 20e du championnat. Ils ont la possibilité de revenir à trois longueurs du premier non-relégable. Cependant, cela ne sera pas facile à Niort qui se bat aussi pour rester en Ligue 2. Les Chamois sont invaincus depuis le retour à la compétition avec deux nuls et un succès. Je pense qu’ils ne devraient pas perdre mais je vois des buts dans cette rencontre.

