PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 mai – Série A - Italie

Notre pronostic : la Lazio ne perd pas chez la Juventus et les deux équipes marquent (2.30)

La Juventus est déjà assurée de finir dans le top 4 en fin de saison et est donc qualifiée pour la Ligue des Champions. La saison n’a pas été bonne pour le club de Turin qui n’a rien remporté et vient de s’incliner en finale de la Coupe d’Italie contre l’Inter après prolongation (4-2). La Lazio a deux points d’avance l’AS Rome à qui il ne reste qu’une seule rencontre à disputer et est donc en bonne posture pour terminer 5e et aller en Ligue Europa. Pas question de se louper donc même dans le choc de ce soir. Avec une différence d’enjeux pour les deux équipes, je pense que les Romains pourraient s’accrocher et prendre au moins un point avec des buts de chaque côté (2.30) !

Les autres options :

