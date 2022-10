PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas contre Marseille, les deux équipes marquent et Mbappé ou Neymar buteur (2.15 via MYMATCH)

Empêtré dans l’affaire Mbappé, le PSG doit conclure sa semaine avec un des matches les plus importants de l’année : le « Classique ». Paris n’a pas le droit de se louper face à des Marseillais qui sont 3e de Ligue 1 et viennent de l’emporter sur la pelouse du Sporting Portugal. Cependant les Olympiens ont bien été aidés par des adversaires qui ont pris deux cartons rouges. Les Parisiens devront donc garder leurs nerfs. Sans Sergio Ramos, sans Kimpembe ni Nuno Mendes, la défense est décimée. La question du changement de système se pose mais Galtier devrait garder sa défense à trois axiaux. Je ne vois pas le PSG perdre cette rencontre mais je pense qu’il encaissera un but. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de miser sur une réalisation de Mbappé ou de Neymar !

