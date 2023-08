PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 août – Ligue Europa

Notre pronostic : Genk ne perd pas contre l’Olympiakos et les deux équipes marquent (2.00)

Eliminé par le Servette de Genève au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions aux tirs au but (1-1 et 2-2), Genk a été reversé en Ligue Europa et a perdu au Pirée le match contre l’Olympiakos. Les Belges voudront éviter une seconde élimination face aux Grecs mais leur tâche s’annonce compliquée. En effet, les « Rouge et Blanc » ont l’habitude de ce genre de rencontres et leur expérience pourrait leur permettre d’arracher un nul qualificatif pour le barrage de C3. Le club du port d’Athènes a marqué lors de tous ses matches de préparation à l’exception du déplacement à Norwich et les Belges ont concédé un 2-2 devant leur public contre le Servette. Comme je m’attends à un duel équilibré, je vous suggère de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

PAOK Salonique bat Hajduk Split (1.88)

Heart of Midlothian bat Rosenborg (1.94)

Lucerne bat Hibernian et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

Partizan Belgrade bat Sabah et plus de 1,5 but dans le match (2.05)

Cote totale des cinq paris du jour : 28.41

