PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Marseille bat Lorient (2.10)

Quand le 6e de Ligue 1, candidat à l’Europe, reçoit le 17e et premier non relégable et que la cote est à 2.10, il ne faut pas hésiter bien longtemps. Marseille, avec Sampaoli à sa tête, a remporté trois rencontres sur trois au Vélodrome contre Rennes, Brest et Dijon et compte quatre succès sur ses cinq derniers matches à domicile pour un nul face à Lyon. De son côté, Lorient n’a remporté qu’un match à l’extérieur cette saison et vient de chuter lourdement à Lens (4-1) après avoir partagé les points à Nantes (1-1) et été éliminé de la Coupe de France par les amateurs du Puy-en-Velay (1-0). Pas vraiment rassurant avant d’aller défier l’OM sur sa pelouse. Je vous propose donc de parier sur la victoire des Olympiens pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

L’autre option :

Man. City bat Chelsea en ½ finale de la Cup à Wembley (1.80)

Wolfsburg ne perd pas contre le Bayern (1.82)

Cote totale pour les deux paris du jour : 6.88

