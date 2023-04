PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 avril – Ligue 2

Notre pronostic : Saint-Etienne ne perd pas à Grenoble et les deux équipes marquent (2.30)

Après sa victoire sur la pelouse du Paris FC, l’AS Saint-Etienne s’est quasiment assurée de rester en Ligue 2, ce qui n’était pas gagné après la première partie de saison. Les Stéphanois ont enchaîné un neuvième match sans défaite et comptent huit points d’avance sur la zone rouge avant cette journée. Grenoble, malgré une bonne saison est décroché de la course à la montée avec neuf longueurs de retard sur Bordeaux après trente matches disputés. Ces deux équipes pourraient donc jouer libérées et je miserais sur la bonne forme de l’ASSE que je ne vois pas perdre. Il devrait y avoir des buts de part et d’autre pour une cote de 2.30 !

Pariez sur Grenoble – Saint-Etienne ici !

Les autres options :

Liverpool gagne à Leeds et au moins deux buts (1.80)

Le Celta Vigo bat Majorque et moins de 3,5 buts (1.98)

Le FC Vizela bat Boavista (1.86)

Cote totale des quatre paris du jour : 15.25