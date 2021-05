PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 mai Serie A – Italie

Notre pronostic: Vérone ne perd pas contre Bologne, les deux équipes marquent (2.05).

Suite et fin de la 37e journée de première division italienne ce lundi avec l’Hellas Vérone qui accueille Bologne. Un duel de milieu de classement entre le 10e et le 11e du classement. Léger avantage donc aux hommes d’Ivan Jurić qui n’ont perdu qu’un seul de leurs 3 derniers matches à la maison. Il y a deux semaines ils ont d’ailleurs réussi à tenir en échec le Torino (1-1) avec un but de Federico Dimarco. Dans le secteur offensif cette équipe peut aussi compter sur Kalinic, Zaccagni et Salcedo. Contexte totalement différent pour le club d’Emilie-Romagne qui n’a remporté aucune de ses 5 dernières rencontres. Dernier revers en date, c’était face au Genoa (2-0). Je pense que ce match sera une nouvelle fois très compliqué pour ce groupe. C’est pourquoi je vois Vérone ne pas perdre contre Bologne et les deux équipes marquer!

Les autres options :

Barnsley bat Swansea (2.05)

Sonderjyske bat Lyngby (1.86)

Le Real Oviedo bat Malaga (1.94)

L’IFK Göteborg bat l’IK Sirius (1.86)

Cote totale pour les cinq paris du jour : 28.20

