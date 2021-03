PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 mars Coupe de France

Notre pronostic : le PSG ne perd pas face à Lille et les deux équipes marquent (1.94) !

Après un match très difficile face à Barcelone (1-1) et une contre-performance énorme face à Metz (1-2) le club de la capitale ne rassure pas du tout. Ces deux rencontres avaient pourtant lieu au Parc des Princes. Il faut vite se ressaisir pour ce huitième de finale de Coupe de France. Les tenants du titre sont favoris pour cette rencontre mais attention tout de même à Lille. Le LOSC est toujours leader du championnat après le nul contre Monaco (0-0). Ce match est plus équilibré que ne le laissent penser les cotes. C’est pourquoi je me couvrirais sur cette rencontre en misant sur le fait que le PSG ne perde pas. Les Parisiens sont spécialistes de cette Coupe avec six victoires sur les sept dernières éditions. Lille n’a peut-être pas l’effectif nécessaire pour jouer sur plusieurs tableaux mais je vois le club nordiste marquer également. Un pari combiné qui pourrait vous permettre de presque doubler votre mise (1.94) !

