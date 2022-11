PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 novembre - Match amical

Notre pronostic: le Japon bat le Canada (2.05)

Soyons clairs, le Canada fait partie des "Petits Poucets" de la Coupe du monde 2022 au Qatar et ne compte que deux "stars": Jonathan David (Lille) et Alphonso Davies (Bayern). Avec la Belgique, la Croatie et le Maroc dans leur groupe, les Canadiens ont peu de chances de passer le premier tour de la compétition. Battus en 2022 par l'Uruguay, le Panama et le Costa Rica, les "Canucks" risquent de souffrir aujourd'hui à Dubaï face au Japon. En effet, les Nippons n'ont perdu qu'un seul de leurs dix derniers matches et c'était contre le Brésil. Ils ont revanche remporté sept rencontres et concédé deux nuls. Enfin, les deux seules confrontations entre les deux sélections ont tourné en faveur des Japonais: 3-0 lors de la Coupe des Confédérations en 2001 et 2-1 en amical en 2013. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur le favori pour essayer de doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

