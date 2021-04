PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Monaco s’impose à Bordeaux, Ben Yedder marque (2.65).

Suite de la 33e journée de championnat ce dimanche avec cette affiche très importante entre Bordeaux et Monaco. Le 15e face au 3e du classement. Les Monégasques n’ont donc pas le droit à l’erreur s’ils veulent maintenir la pression sur le Paris Saint-Germain et Lille. Mais tout semble aller pour le mieux pour ce groupe qui n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches de Ligue 1. C’était le 3 mars dernier à Strasbourg (1-0). L’équipe entraînée par Niko Kovac peut toujours compter sur Stevan Jovetic ou encore Wissam Ben Yedder. L’international français en est à 17 réalisations depuis le début de la saison. Pourquoi pas une de plus ce dimanche? Surtout que rien ne va plus du côté des Girondins qui ne se sont plus imposés depuis un mois. C’était à Dijon (3-1)… C’est pourquoi je vois Monaco gagne à Bordeaux et Wissam Ben Yedder marquer!

