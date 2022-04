PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 avril – Série A – Italie

Notre pronostic : Naples bat l’AS Rome (1.88)

Naples doit absolument l’emporter pour continuer à croire au titre. L’Inter et le Milan AC ont gagné vendredi et ont respectivement trois et cinq points d’avance sur les Napolitains qui restent sur une défaite en championnat face à la Fiorentina. Même si à domicile, cela ne va pas bien pour le Napoli, je pense que les joueurs vont se ressaisir. L’AS Rome est 5e et peut encore croire à une qualification en Ligue des Champions d’autant que les hommes de Mourinho sont sur une série magnifique avec onze rencontres sans défaite en Série A. Je pense qu’elle s’arrêtera ce soir. Un pari osé mais qu’il est intéressant de tenter pour une cote de 1.88 !

