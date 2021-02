PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 février Ligue Europa

Notre pronostic : Lille ne perd contre l'Ajax et les deux équipes marquent (2.15)

Match très compliqué à pronostiquer entre Lille et l’Ajax Amsterdam avec des cotes très équilibrées. Les Néerlandais ont fini troisièmes de leur poule en Ligue des Champions, derrière Liverpool et l’Atalanta, et ont été reversés en Ligue Europa. Solide leader d’Eredivisie, l’Ajax peut faire office de favori pour la compétition. Les Lillois sont prévenus. Le match de ce soir n’a rien de facile et il faudra ne pas perdre pour espérer une qualification en huitième de finale. Le LOSC est en forme, lutte pour le titre en championnat et sort d’une phase de poule réussie en Coupe d’Europe avec notamment une victoire probante face au Milan AC (3-0). On sent que cette compétition n’est pas laissée de côté par Christophe Galtier et ses hommes. Je vous conseille donc de miser sur Lille qui ne perd pas et les deux équipes marquent. Avec deux styles de jeu très plaisant, on devrait voir des buts. Tout cela pourrait vous permettre de plus que doubler votre mise.

Pariez sur Lille - Ajax ici !