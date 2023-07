PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 18 juillet - Qualifications Ligue des Champions

Note pronostic : le Sheriff Tiraspol bat Farul Constanta (1.86)

Habitué des phases de poule sur la scène européenne ces dernières années, le Sheriff Tiraspol est en grand danger. En effet, les Moldaves se sont inclinés face au Farul Constanta au match aller, sur le score de 1-0. Pour espérer continuer l'aventure, «les guêpes» n'ont plus le choix, ils doivent absolument s'imposer face au champion en titre de Roumanie. Pour les aider dans leur tâche, ils pourront compter sur l'appui de leur public puisqu'ils restent sur une série de neuf matchs sans défaite à la Bolshaya Sportivnaya Arena. Leur dernier revers à domicile remonte au printemps, et une défaite en Europa Conférence League face à l'OGC Nice, une équipe supposée bien supérieure au Farul Constanta. Les Moldaves ne doivent pas réfléchir et tout faire pour remporter cette rencontre, sinon ils peuvent dire au revoir à la Ligue des Champions.

