PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 juillet Superliga – Danemark

Notre pronostic : victoire de Nordsjaelland face à Viborg FF (1.80)

Première journée de championnat au Danemark. Le promu Viborg a été impressionnant en fin de saison dernière en deuxième division avec quatre victoires et un nul lors des cinq dernières journées pour accéder à l’élite. Cette série s’est même poursuivie lors des matches amicaux de préparation avec un succès et deux scores de parité. Ce qui est à noter c’est que l’attaque fonctionne très bien avec une moyenne de plus de trois buts par matches sur l’ensemble de ces rencontres. Le club de Nordsjaeeland doit donc se méfier. En première division, les joueurs n’ont pas connu la même réussite lors du sprint final avec seulement une victoire sur les cinq derniers matches disputés en Superliga. En amical, cela a été beaucoup mieux avec trois victoires et un nul. Je pense que l’expérience de ce club dans l’élite et le fait qu’il joue à domicile vont peser dans la balance. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de Nordsjaelland pour une cote de 1.80 !

Les autres options :

Coppenhague bat Aalborg et au moins deux buts dans la rencontre (1.86)

Arad bat le Farul Constanta (2.10)

Cote totale des trois paris du jour : 7.03