PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 juin - Ligue des Nations 3e place

Notre pronostic : les Pays-Bas battent l'Italie (2.10)

Beaucoup s'accordent à dire que cette rencontre s'apparente beaucoup plus à un match amical. Les Pays-Bas avaient une formidable occasion d'ajouter un nouveau trophée à leur palmarès sur leurs terres mais ont subi la loi de la Croatie mercredi dernier (2-4 a.p.). Ils doivent ainsi relever la tête très vite, alors que l'Euro débute dans un an et que les matchs de qualifications pour cette compétition reprennent en septembre. Toujours à domicile, les Néerlandais auront l'avantage du terrain face à un adversaire en reconstruction. l'Italie a proposé de belles choses contre l'Espagne il ya trois jours mais a également montré ses limites. Avec 24h de repos en moins et la fatigue de fin de saison, il sera difficile d'obtenir un résultat cet après-midi. Les Pays-Bas devraient s'imposer.

