PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 mai – Série A - Italie

Notre pronostic: la Lazio bat le Torino (2.00)

Si la Lazio est sûre de terminer à la 6e place du championnat d’Italie et de disputer la Ligue Europa la saison prochaine, le Torino a besoin de prendre un point à Rome pour assurer son maintien dès ce soir afin d’éviter tout stress lors de la dernière journée avec la réception de Benevento, son unique rival dans la course à la survie en Série A. Si le Toro perd les deux rencontres qu’il lui reste à jouer, il descendra en Série B. La logique voudrait donc que je vous propose un score de parité (3.20). Pourtant, je ne vois pas les Granata réaliser un exploit au stade olympique… si les Laziali jouent le jeu. En effet, rien ne va plus pour les partenaires de Salvatore Sirigu. Ils viennent en effet de se faire humilier à domicile par le Milan AC (7-0) avant de griller le premier de leurs trois jokers en chutant (4-1) samedi dernier à la Spezia, qui a lui assuré son avenir parmi l’élite. Avec onze buts encaissés en deux rencontres, le Torino ne donne pas vraiment envie de parier sur lui. J’ai bien peur qu’il faille attendre dimanche prochain pour voir les Turinois enfin respirer à l’issue d’une saison catastrophique.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

