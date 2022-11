PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 novembre - Match amical

Notre pronostic: la Belgique bat l'Egypte 1-0/2-0/3-0 (2.05)

Avant d'affronter le Maroc, en plus de la Croatie et du Canada, les Diables Rouges ont souhaité rencontrer un adversaire similaire aux Lions de l'Atlas. La Belgique jouera donc aujourd'hui à Koweït City contre l'Egypte, l'un des ténors africains absents de cette coupe du monde au Qatar pour une histoire de tirs au but en barrage contre le Sénégal. Lors de leur dernière confrontation en 2018, les Belges avaient largement dominés les Pharaons (3-0). Pas sûr que l'écart soit si important aujourd'hui vu la solidité défensive des Egyptiens et vu la légère baisse de régime des Diables Rouges (quatre victoires, deux nuls et deux défaites en 2022) par rapport aux années précédentes. Cependant, je pense que nos voisins belges ont les armes pour s'imposer ce vendredi... et sans prendre de but car l'attaque égyptienne n'a rien de très effrayante. Dans ces conditions, je vous propose un score exact multi-choix pour tenter de doubler votre mise: 1-0/2-0/3-0 en faveur de la Belgique !

Fiabilité : 50 %

Pariez sur Egypte - Belgique ici