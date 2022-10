PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 octobre - Liga

Notre pronostic : Bilbao gagne à Getafe (1.96) !

Excellents débuts pour les Basques en Liga ! Après neuf journées de championnat, Bilbao pointe à la sixième place du classement et compte seulement deux points de retard sur le podium. La défaite concédée à domicile contre l'Atletico le weekend dernier (1-0) est venue interrompre l'excellente série de trois succès et un nul en quatre journées. Les partenaires d'Inaki Williams, toujours invaincus à l'extérieur, se déplacent sur la pelouse de Getafe. Le club de la banlieue sud de Madrid est seulement seizième de Liga, ne possède qu'un seul point d'avance sur le premier relégable et surtout n'a gagné qu'une seule fois en cinq rencontres au Coliseum Alfonso Perez. Si la logique est respectée, l'Athletic Bilbao prendra les trois points ce soir (1.96) ! Fiabilité : 78%

Autre option :

M'Gladbach gagne à Darmstadt (1.92)

Pariez sur Getafe - Bilbao ici