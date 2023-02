PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 février – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas à Toulouse et les deux équipes marquent (1.96)

Attention ce ne sera pas une rencontre facile pour les Marseillais. Toulouse est dans une très bonne période et c’est justement cette large défaite au Vélodrome lors de la reprise qui a permis au TFC de régir. Ce dernier avait encaissé un sévère 6-1 pour ensuite gagner huit rencontres sur les dix disputées pour un nul contre Brest et une défaite au Parc des Princes (2-1). C’est pour cela que je ne prendrais pas trop de risques sur un résultat final. Je pense que l’OM ne va pas perdre parce les Olympiens sont dans une forme éblouissante. De plus ils doivent avoir comme objectif de remporter le titre de champion vu la méforme du PSG. Je parierais donc sur le N2 avec les deux équipes qui marquent pour presque doubler la mise.

