PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 juillet - Qualifications Ligue des Champions

Notre pronostic : le HJK Helsinki ne perd pas à Larne et moins de 2,5 buts dans le match (1.86)

Le HJK Helsinki doit conclure le travail. Vainqueur sur le plus petit des scores à l’aller, le club finlandais avait pourtant largement dominé la rencontre, sans toutefois se montrer réellement dangereux dans la surface adverse. Supérieurs sur tous les aspects, les joueurs de Toni Koskela partent de nouveau favoris ce soir, en Irlande du Nord. Mais Larne n’a besoin que d’un but pour remettre les compteurs à égalité. Le champion de Premiership aura l’appui de son public, qui sera un véritable atout pour espérer renverser le score. Le HJK risque ainsi de jouer le pragmatisme et fera tout pour ne pas être inquiéter défensivement, en profitant éventuellement de contre-attaques pour valider sa qualification. Un résultat nul n’est donc pas à exclure au cours d’un match qui risque d’être peu prolifique.

