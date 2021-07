PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 juillet Superliga – Danemark

Notre pronostic : victoire de Silkeborg face à Sonderjyske (1.96)

Le championnat a débuté ce week-end au Danemark et on s’intéresse donc à cette affiche entre deux clubs qui connaissent des dynamiques bien différentes. Silkeborg reste sur une défaite lors de son dernier match de préparation mais avant celle-ci, il a connu dix-neuf matches sans revers. Une série presque parfaite qui lui a permis d’accéder à l’élite. Sonderjyske vient de subir une quatrième défaite de rang et donc une préparation catastrophique. Je pense que cela va être compliqué aujourd’hui contre des joueurs surmotivés qui voudront bien commencer cette saison. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de Silkeborg pour presque doubler la mise (1.96) !

