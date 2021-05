PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 mai – Coupe de France - Finale

Notre pronostic: Monaco ne perd pas et les deux équipes marquent (2.65)

Et si le Paris-SG réalisait une saison blanche ? Après l’élimination en ½ finale de la Ligue des champions par Manchester City et le ballotage défavorable par rapport à Lille dans la course au titre de champion de France, les Parisiens risquent aussi de perdre en finale de la Coupe de France face à sa bête noire. En effet, l’ASM s’est imposée deux fois contre le PSG cette saison en Ligue 1, 3-2 en Principauté et 2-0 dans la capitale. Cette finale, très mal placée dans le calendrier, sera-t-elle plus problématique pour Paris qui jouera le titre dimanche à Brest ou pour Monaco qui jouera sa place en LDC à Lens ? Pour moi, la pression sera plus sur les hommes de Pochettino qui comptent un point de retard sur Lille que sur ceux de Kovac qui possèdent une longueur d’avance sur Lyon. Par ailleurs, l’entraîneur croate n’a plus perdu un match de coupe nationale depuis trois ans. Il reste sur deux victoires en Allemagne, avec Francfort et avec le Bayern. L’Eintracht n’avait plus gagné la Coupe d’Allemagne depuis trente ans… et cela fait trente ans que Monaco ne s’est plus imposé dans cette compétition. Un signe ? Pas impossible. Alors banco sur le 1N avec des buts de chaque côté (2.65) !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

L’Atalanta bat la Juventus en finale de la Coupe d’Italie (2.55)

Arsenal gagne à Crystal Palace et Lacazette marque (2.05)

Midtjylland s’impose à Copenhague (2.40)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 33.25

Pariez sur Monaco – Paris-PSG ici