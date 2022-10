PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 octobre - Premier League

Notre pronostic : Liverpool bat West Ham grâce à Salah (2.30) !

C'est le match référence qui manquait aux Reds pour lancer leur saison ! Liverpool, qui compte déjà quatorze points de retard sur le leader Arsenal après seulement neuf rencontres, vient de battre son grand rival Manchester City à Anfield (1-0) ! Moh Salah a remis son costume de sauveur pour inscrire le but de la victoire sur un dégagement du gardien de but Alisson. Cette réalisation devrait faire un bien fou à l'attaquant égyptien qui a inscrit quatre buts en deux rencontres la semaine dernière. Liverpool doit profiter de la réception de West Ham, douzième de Premier League, pour enchaîner une deuxième victoire dans ce match en retard et refaire une partie de son retard sur le top 3. Banco pour un succès avec un but de Salah (2.30) ! Fiabilité : 70%.

Autres options :

Brême gagne à Paderborn (2.10)

Düsseldorf gagne à Regensburg (2.00)

