PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er août - Qualifications Ligue des Champions

Notre pronostic : le Slovan Bratislava bat le Zrinjski Mostar (1.92)

Le Slovan Bratislava doit conclure. Le champion de Slovaquie a été mis en difficulté par son adversaire lors de la première manche, il y a une semaine. Il a tout de même fini par trouver la clé en s'imposant sur le plus petit des scores. De bon augure pour aborder ce match retour devant son public. C'était d'ailleurs face au Zrinjski Mostar que les joueurs de Vladimir Weiss avaient obtenu leur qualification aux tirs au but pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence la saison dernière. Le champion de Bosnie se déplace ainsi avec un sentiment de revanche. Très bon à l'extérieur, il proposera, à coup sûr, une réelle adversité. Cela risque toutefois d'être trop juste pour inverser la tendance alors que l'enjeu est beaucoup plus important aujourd'hui : poursuivre l'aventure dans la compétition reine en Europe.

Pariez sur Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar ici !

Les autres options :

L'Aris Limassol ne perd pas sur la pelouse du BATE Borisov et les deux équipes marquent (2.10)

Le Panathinaïkos bat le Dnipro et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Hesperange bat The New Saints et plus de 1,5 but dans le match (1.84)

Cote totale des quatre paris du jour : 13.35