PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er janvier – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas à Lens et les deux équipes marquent (1.94)

C’est le choc de cette 17e journée de Ligue 1 avec le leader qui se déplace chez son Dauphin. Le RC Lens réalise une saison quasi parfaite avec un bilan global exceptionnel : onze victoires, quatre nuls et une seule défaite. Les Sang-et-Or sont revenus à la compétition en prenant un point à Nice (0-0) ce qui a tout de même mis fin à une série de cinq succès consécutifs en Ligue 1. Les Lensois ont de solides arguments à faire valoir face au PSG, notamment si on s’appuie sur les deux confrontations de la saison dernières lors desquelles, le RC Lens avait tenu la dragée haute aux Parisiens avec deux nuls sur le score de 1-1. Si l’équipe de Franck Haise met de l’intensité elle devrait inquiéter le PSG mais pour gagner il faudra réaliser le match parfait car les Parisiens sont invaincus et n’acceptent pas la défaite ni même le nul. On a vu Kylian Mbappé haranguer la foule à 1-1 alors que son équipe évoluait en infériorité numérique avant de marquer le but de la victoire quelques minutes plus tard. C’est pourquoi je me dirigerais plutôt vers le N2 pour me couvrir. Je vois les deux équipes marquer pour presque doubler la mise !

Pariez sur Lens – PSG ici !

Les autres options :

Monaco bat Brest et plus de 2,5 buts dans la rencontre (1.90)

Nantes bat Auxerre (1.88)

Toulouse bat Ajaccio (2.00)

Lyon bat Clermont et au moins trois buts (1.94)

Cote totale des cinq paris du jour : 26.89