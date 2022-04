PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er mai – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas contre Lyon et les deux équipes marquent (1.96)

Ce match n’est pas évident à négocier pour les Marseillais entre leurs deux rencontres en Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord. Si l’OM reste sur une défaite aux Pays-Bas, en championnat la période est magnifique avec six victoires en sept rencontres et le seul revers était à Paris. En cas de succès Marseille serait quasiment assuré de finir à la 2e place. Attention tout de même aux Lyonnais. L’OL n’a pas encore dit au revoir à une qualification en coupe d’Europe et pour cela doit viser le top 5 voire le top 6 si Nice termine dans les cinq premiers et remporte la Coupe de France. Je pense que l’OM ne perdra pas au Vélodrome et je vois les deux équipes marquer comme cela a été le cas entre ces deux formations sept fois lors des dix dernières confrontations.

Pariez sur Marseille – Lyon ici !

Les autres options :

Nice gagne à Bordeaux (1.95)

Tottenham bat Leicester et Kane marque (2.05)

Arsenal gagne sur la pelouse de West Ham (1.80)

Le FC Barcelone bat Majorque par au moins deux buts (1.88)

Cote totale des cinq paris du jour : 26.51