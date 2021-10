PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er novembre – Ligue 2

Notre pronostic : Auxerre ne perd pas à Valenciennes et moins de 2,5 buts dans la rencontre (2.05)

Après les faux pas de Toulouse, de Sochaux, d’Ajaccio et du Havre, les Auxerrois ont un coup à faire. En effet, les quatre premiers du championnat n’ont pas réussi à gagner. Les Havrais et les Ajacciens se sont inclinés en déplacement et Sochaux, à Nancy, et Toulouse, face à Guingamp, n’ont pris que le point du match nul. En cas de victoire ce soir, l’AJA pourrait passer 3e de Ligue 2 et revenir à trois longueurs du leader toulousain. Attention ce ne sera évidemment pas chose facile à l’extérieur dans un championnat très homogène. Les Valenciennois ont besoin de points pour s’éloigner de la zone rouge alors qu’ils restent sur deux défaites consécutives. L’objectif sera donc d'obtenir un résultat. Je me couvrirais avec le N2 et comme je vois un match serré, je vous propose de rajouter le fait qu’il y ait moins de 2,5 buts dans la rencontre pour, pourquoi pas, doubler la mise.

