PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er novembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Tottenham ne perd pas à Marseille et les deux équipes marquent (2.15)

Les Marseillais n’ont plus le choix ! Après leur défaite à Francfort (2-1), ils sont dans l’obligation de l’emporter ce soir face à Tottenham. Les Olympiens ont six points, un de moins que Francfort (3e) et le Sporting (2e) et deux de retard sur les Spurs. En cas de victoire au Vélodrome et de nul dans l’autre rencontre du groupe, l’OM pourrait même terminer premier. On en est loin car les Spurs ont juste besoin d’un score de parité pour terminer au moins 2e. Les Marseillais vont devoir se livrer et ils vont laisser des opportunités de contre à Tottenham. Son, Kane et probablement l’ex-Parisien Lucas Moura vont se montrer très dangereux dans cet exercice. Je pense que l’Olympique de Marseille peut marquer mais je ne vois pas les Anglais perdre. Ils ont l’expérience de ce genre de match et je miserais donc sur le N2.

