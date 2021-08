PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er septembre – Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : la France s’impose face à la Bosnie et but de Benzema (1.86)

Les Bleus doivent se rassurer après un Euro complètement raté. Eliminés aux tirs au but par la Suisse, les hommes de Didier Deschamps vont vouloir se servir de cet échec pour rebondir et obtenir une belle victoire. Le sélectionneur a d’ailleurs convoqué de nouveaux joueurs dans sa liste : Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby. L’objectif est donc de redonner un nouveau souffle à une équipe qui ronronnait un peu trop. Reste à savoir quel impact cela aura. A la Meinau, ce soir, nous aurons un début de réponse dans un match qui semble très largement abordable pour les champions du monde qui voudront conforter leur première place. La Bosnie reste sur une triste série de treize matches sans victoire et n’a qu’un point en deux journées dans ce groupe. En mars dernier, l’Equipe de France était allée s’imposer à Sarajevo grâce à Griezmann (0-1). Avec la non-convocation d’Olivier Giroud, Karim Benzema sera à la pointe de l’attaque. Auteur de quatre buts à l’Euro, le Madrilène a réussi son retour sous le maillot bleu. Je pense qu’il devrait marquer ce soir. Un pari coté à 1.86.

