PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 août Ligue 2 – France

Notre pronostic: Auxerre bat Grenoble (2.00).

Suite et fin de la 2e journée de Ligue 2 ce lundi avec cette très belle affiche entre Auxerre et Grenoble. L’AJA a parfaitement démarré cette nouvelle saison en s’imposant à Amiens (2-1) grâce à des buts d’Hamza Sakhi et Gauthier Hein. Dans le secteur offensif cette équipe peut aussi compter sur Mathias Autret ou encore Gaëtan Perrin. Je suis convaincu que ces hommes sont capables d’être une nouvelle fois décisifs. Mais attention la défense composée Jubal, Alec Georgen ou encore Quentin Bernard devra elle se montrer beaucoup plus solide. Méfiance aussi parce que les Grenoblois seront eux revanchards après leur lourde défaite contre le Paris FC (4-0). Malgré tout je vous conseille de miser sur un succès d’Auxerre face à Grenoble!

Pariez sur Auxerre-Grenoble ici.