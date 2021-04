PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 avril Liga – Espagne

Notre pronostic: Levante ne perd pas contre Huesca et les deux équipes marquent (2.15)

La logique est peut-être de parier sur la victoire de Levante (10e) face à Huesca (20e) pour une belle cote de 2.30. Cependant, pour moi il y a un risque. En effet, Huesca, bien que lanterne rouge, est un vrai spécialiste du partage de points (12 dont 6 à l’extérieur) et n’a plus perdu sur la pelouse de Levante depuis avril 2009 et les trois dernières confrontations se sont soldées par trois matches nuls. Par ailleurs, le LUD reste sur six scores de parité lors de ses huit derniers matches à domicile, toutes compétitions confondues (sur 90 minutes). Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté car Levante prend au moins un but sur son terrain dans 80 % des cas en 2021 et que Huesca n’est resté muet à l’extérieur que quatre fois lors de ses seize déplacements de la saison (Championnat et Coupe).

Fiabilité : 55 %

