PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 avril – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas contre Lyon, les deux équipes marquent, Mbappé ou Messi buteur (2.00 via MYMATCH)

Le Paris Saint-Germain s’est incliné pour la quatrième fois de la saison face à Rennes juste avant la trêve internationale. La fin de cet exercice 2022-2023 pourrait être très difficile pour les Parisiens qui doivent absolument se remettre dedans pour ne pas tout perdre. L’Olympique Lyonnais est 10e avec neuf points de retard sur le top 5. Laurent Blanc fera son retour au Parc des Princes mais il faudra que ses hommes donnent beaucoup plus que ce qu’ils ont fait avant les matches internationaux, eux qui demeurent sur trois nuls consécutifs (Lorient, Lille, Nantes). Je préfère me couvrir avec le 1N. Je vois Lyon marquer également. Et pour faire gonfler la cote, je vous suggère de miser sur un but de Mbappé ou de Messi pour une cote de 2.00 !

