PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 février – Coupe du Roi – Espagne

Notre pronostic: le Rayo Vallecano bat Majorque (1.95)

Battu pour la première fois de la saison à Madrid le week-end dernier par l’Athletic Bilbao, la Rayo Vallecano (8e) reste l’une des meilleures équipes de Liga à domicile avec huit victoires, deux nuls et une défaite (50 buts marqués et seulement 5 encaissés) depuis le début de la compétition. La venue de Majorque (17e et premier non relégable) ne devrait pas poser trop de problèmes aux Madrilènes en ¼ de finale de la Coupe d’Espagne. En effet, les joueurs des Baléares viennent d’enchaîner quatre revers consécutifs (1 but inscrit et 10 encaissés). En Liga, le 22 novembre dernier, le Rayo Vallecano s’était imposé 3-1. Un scénario similaire ce soir ne m’étonnerait pas de tout et pourrait vous permettre de doubler votre mise sans prendre de gros risques.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Les Rangers ne perdent pas sur la pelouse du Celtic et les deux équipes marquent (2.50)

Bruges ne perd pas sur la pelouse de la Gantoise et les deux équipes marquent (2.30)

Antwerp gagne à Courtrai (2.15)

Cote totale pour les quatre paris du jour du jour: 24.11

