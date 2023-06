PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 juin – Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux bat Rodez et au moins trois buts (2.10)

Bordeaux est le grand battu de la dernière journée. Les Girondins ont perdu une place en s’inclinant à Annecy (1-0). C’est donc le FC Metz qui est en ballotage favorable grâce à une meilleure différence de but. Les Bordelais, pour se donner toutes les chances de monter, feraient mieux de s’imposer avec un écart conséquent au tableau d’affichage. Mais cela est plus facile à dire qu’à faire contre une équipe qui lutte pour son maintien. Rodez reste sur une défaite dangereuse face à Pau (3-2). Les Ruthénois sont 16e à égalité de points avec le 17e, Laval, mais un bien meilleur goal average. Je vous propose donc de parier tout de même sur le succès de Bordeaux à domicile avec au moins trois buts dans la rencontre pour plus que doubler la mise.

Pariez sur Bordeaux – Rodez ici !

Les autres options :

Le Havre ne perd pas contre Dijon et moins de 2,5 buts (1.90)

Sassuolo ne perd pas contre la Fiorentina et les deux équipes marquent (1.92)

Cote totale des trois paris du jour : 7.66