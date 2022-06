PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : L'Espagne ne perd pas face au Portugal et les deux équipes marquent (2.25)

La Ligue des Nations 2022 nous offre une première très belle affiche. En effet, si les joueurs n'apprécient pas tous ce tournoi, nul doute qu'Espagnols et Portugais joueront ce derby ibérique avec beaucoup d'intensité. La Roja est revenue au premier plan après un Euro réussi l'année dernière, dotée d'une belle génération de joueurs. Restant sur sept victoires lors des huit dernières rencontres, cette équipe cherchera forcément à réussir son premier match de la compétition contre son voisin et rival. Luis Enrique devra toutefois faire sans Laporte et Pedri, tous deux blessés. En face, le Portugal n'est pas en grande forme. Si les Lusitaniens ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour la Coupe du Monde au Qatar, ils sont toujours bien plus en difficulté lorsqu'ils affrontent des « grosses nations ». Privés de José Fonte, les joueurs de Fernando Santos peuvent toutefois se rassurer en soulignant qu'ils n'ont plus perdu dans le temps réglementaire face aux Espagnols depuis douze ans et cinq rencontres. Je vous proposerai donc de miser sur l'Espagne qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari coté à 2.25.

Pariez sur Espagne – Portugal ici !

Les autres options :

L'Irlande du Nord ne perd pas face à la Grèce et plus de 1,5 but dans le match (1.96)

La Serbie ne perd pas face à la Norvège et les deux équipes marquent (2.25)

Plus de 2,5 buts entre la République Tchèque et la Suisse (2.05)

Cote totale des quatre paris du jour : 20.34