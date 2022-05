PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 mai – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Betis Séville ne perd pas à Getafe et moins de 2,5 buts (2.00)

C’est une rencontre très équilibrée qui nous attend ce soir en clôture de la 34e journée de Liga. Le Betis Séville est sur un nuage après sa victoire en Coupe du Roi. Les Sévillans s’en sont sortis aux tirs au but face à Valence pour offrir au club le premier titre majeur depuis dix-sept ans. Cependant le Betis n’a pas fini la saison et pourrait la terminer en apothéose avec une qualification en Ligue des Champions. Avec quatre points de retard sur l’Atletico de Madrid qui a perdu à Bilbao, les coéquipiers de Fekir peuvent recoller au train des Colchoneros et leur mettre une grosse pression. Cependant je me couvrirais avec ce déplacement à Getafe qui est toujours en course pour le maintien avec cinq longueurs d’avance sur le 18e, Grenade. Les Grenadins n’ont pas le droit à l’erreur non plus et doivent obtenir des résultats. Je miserais donc sur le 1N avec moins de 2,5 buts dans la rencontre pour doubler la mise. Sur les cinq dernières confrontations entre ces deux clubs, cela est arrivé à quatre reprises qu’il n’y ait pas plus de deux buts dans le match.

Les autres options :

Le Bayer Leverkusen bat Francfort par au moins deux buts d’écart (1.96)

Leipzig gagne chez le Borussia Mönchengladbach (1.77)

Manchester United bat Brentford (1.74)

Cote totale des quatre paris du jour : 12.07