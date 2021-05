PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 mai Ligue 1 - France

Notre pronostic : Monaco ne perd pas face à Lyon et les deux équipes marquent (1.94)

C’est le choc de cette 35e journée ! La course au titre se joue ce soir à 21h entre le 3e et le 4e de Ligue 1. Les Monégasques doivent l’emporter pour toujours croire en leurs chances d’aller chercher cette 1ère place. Avec une seule défaite en 2021, l’AS Monaco est certainement l’équipe la plus forte du championnat. Avec cinq victoires d’affilées, le club du Rocher ne lâche rien. Attention tout de même aux Lyonnais qui seront très motivés ! SI le titre s’est éloigné pour eux avec la défaite face à Lille (2-3), c’est la course à la Ligue des Champions et à la 3e place qui les importe. En cas de victoire, les Gones se relanceraient en revenant à un point de son adversaire du soir. La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 21 avril dernier en Coupe de France. Monaco s’était imposé (0-2) mais l’OL avait largement dominé cette rencontre jusqu’à l’expulsion de Diomande à la 53e minute mais en championnat, je pense que Monaco fera tout pour ne pas perdre trop de points et c’est pourquoi je vous conseille le 1N et les deux équipes qui marquent pour une cote de 1.94 !

