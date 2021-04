PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 avril Ligue 2 - France

Notre pronostic : victoire de Troyes à Niort (1.94)

Le leader troyen avance doucement mais sûrement vers la Ligue 1. Avec trois matches sans défaite dont deux victoires, l’ESTAC est dans une bonne série et possède trois points d’avance sur le 2e, Toulouse. Attention quand même à ne pas trop perdre de points en route et risquer de sortir de ces deux premières places directement qualificatives pour la montée et justement Niort est un adversaire largement à la portée des Troyens. Les Chamois sont 14e de Ligue 2 à seulement quatre points de la 18e place occupée par Guingamp. Eux aussi doivent se méfier et regarder dans le rétroviseur d’autant qu’ils restent sur deux revers de rang. Je vois un troisième se profiler parce que Troyes doit gagner face à un adversaire du bas de tableau ! Un pari coté à 1.94 !



Pariez sur Niort – Troyes ici !



Les autres options :

Victoire de Guingamp face à Chambly (2.00)

Victoire d’Amiens face à Valenciennes (2.00)

Les cotes totales des trois paris du jour : 7.76