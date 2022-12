PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 décembre - Coupe de Belgique - 1/8 de finale

Notre pronostic: Antwerp ne perd pas contre le Standard et les deux équipes marquent (2.00)

Le choc des 1/8 de finale de la Coupe de Belgique oppose le Royal Antwerp, 3e du championnat de Belgique, au Standard de Liège, 6e. Avantage aux Anversois qui présentent un remarquable bilan à domicile en Jupiler League: sept victoires, un nul contre Anderlecht et une défaite face à Genk, l'actuel leader. De leur côté, les Liégeois ont perdu une fois sur deux à l'extérieur cette saison et viennent d'enchaîner deux revers consécutifs en amical: 0-1 contre Gérone puis 1-4 face à Nice. Avant la trêve de la Coupe du monde, Antwerp restait sur un très bon 2-2 à Bruges alors que le Standard s'était incliné à domicile (2-3) face à l'Union Saint-Gilloise. Comme 50 % des douze dernières confrontations entre ces deux équipes s'est terminé sur un score de parité, je vous suggère de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Malines bat Seraing et plus de 1,5 but dans le match (1.82)

Louvain bat Courtrai et plus de 1,5 but dans le match (1.96)

La Gantoise bat le Cercle de Bruges et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

Les Rangers ne perdent pas à Aberdeen et les deux équipes marquent (2.00)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 28.54

