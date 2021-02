PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 février Ligue 1 - France

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Nantes et moins de 2,5 buts dans le match (2.00)

Si Antoine Kombouaré a réussi ses débuts avec Nantes en s’imposant 3-1 à Angers, il sait qu’il ne doit pas s’enflammer car il avait commencé par un succès avec Toulouse avant de perdre neuf fois de suite. Le FCN n’a gagné que deux matches à la Beaujoire cette saison, pour six nuls et quatre défaites… et n’a inscrit que 12 buts en 12 rencontres à domicile. Pas vraiment rassurant avant d’accueillir des Marseillais qui semblent reprendre du poil de la bête après une période catastrophique. Depuis que Nasser Larguet a remplacé André Villas-Boas, l’OM n’a perdu que contre le Paris-SG pour deux nuls à Lens et à Bordeaux et deux victoires à Auxerre en Coupe de France et contre Nice mercredi soir avec une équipe handicapée par l’absence de nombreux titulaires. Cet après-midi, Milik et Thauvin manqueront certes à l’appel côté marseillais mais les remplaçants ont prouvé face aux Niçois que l’OM pouvait leur faire confiance. Dans ces conditions, je vous propose le N2 et moins de 2,5 buts dans le match (2.00) car il me semble difficile d’envisager un festival offensif entre ces deux clubs qui chercheront avant tout à bien défendre.

Fiabilité : 55 %

