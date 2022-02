PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 février - Ligue 1

Notre pronostic : Marseille bat Clermont par au moins deux buts d'écart (2.15)

L'OM est une équipe en confiance. Malgré les nombreux débats autour de la tactique de Jorge Sampaoli, son équipe enchaîne les bons résultats et n'a perdu que deux de ses seize derniers matches de championnat. Il y a notamment du mieux sur le plan collectif, en plus d'un excellent Arkadiuz Milik depuis le début de l'année. L'attaquant polonais montre à quel point il est un redoutable buteur, qu'il débute la rencontre ou entre en cours de jeu. En face, Clermont a pris une belle claque le week-end dernier après son revers contre Saint-Étienne. S'ils se sont offerts deux victoires de prestige auparavant, les Clermontois ont une tendance à plonger dès lors qu'ils concèdent une défaite. Marseille devrait en profiter et s'imposer par au moins deux buts d'écart (2.15).

Pariez sur Marseille - Clermont ici !

Les autres options :

Monaco s’impose à Bordeaux et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Nice bat Angers et moins de 4,5 buts (1.84)

Dortmund ne perd pas contre Mönchengladbach et au moins trois buts (1.90)

Manchester United s’impose à Leeds (1.85)

Le Betis Séville bat Majorque et plus de 1,5 but (1.74)

Cote totale des six paris du jour : 43.55