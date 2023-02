PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 février – Ligue 2

Notre pronostic : Saint-Etienne ne perd pas à Nîmes et les deux équipes marquent (2.15)

Cette rencontre pourrait être déterminante pour le maintien si une équipe en sort vainqueure. Les Nîmois sont 17e avec vingt-trois points soit un de moins que l’ASSE qui est dans une très bonne dynamique avec deux victoires d’affilée. Les Stéphanois se sont imposés lors des deux dernières journées face à Annecy (3-2) puis Dijon (2-0). Ils sont donc sortis de la zone rouge et chercheront à prendre quatre longueur d’avance avec celle-ci. Les « Crocos » après deux victoires de suite n’avaient pas réussi à enchaîner en s’inclinant contre Grenoble et en prenant un seul point à Rodez. L’état de forme me fait donc pencher vers Saint-Etienne que je ne vois pas perdre mais je pense que Nîmes, au Stade des Antonins, va marquer pour une cote de 2.15 !

