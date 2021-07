PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 juillet Ligue des Champions

Notre pronostic: le Celtic Glasgow bat Midtjylland (2.20).

Début du 2e tour de qualification de Ligue des Champions ce mardi avec cette rencontre assez équilibrée entre le Celtic Glasgow et Midtjylland. Le club écossais semble un peu irrégulier depuis le début de sa préparation. Il reste d’ailleurs sur une défaite contre Preston North End (1-0). Mais juste avant il a quand même réussi à s’imposer contre Charlton (2-1) et Sheffield Wednesday (3-1). Contexte quasi-identique du côté de l’équipe danoise qui reste elle sur une contre-performance contre Odense (2-1). Mais en terme de niveau de jeu, ce groupe me semble vraiment inférieur à son adversaire du jour… Surtout que le Celtic pourrait une nouvelle fois s’appuyer sur Odsonne Edouard, Leigh Griffiths ou encore Karamoko Dembélé. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès du Celtic Glasgow contre Midtjylland!

