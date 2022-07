PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 juillet – Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : Fenerbahce bat le Dynamo Kiev (2.70)

Le Dynamo Kiev joue ce soir son premier match officiel de l’année 2022. Le club ukrainien débute une saison tristement particulière avec un contexte géopolitique plus que difficile. Les joueurs de Mircea Lucescu réalisent de belles performances en amical, s’imposant notamment contre Galatasaray, Dortmund et Lyon. Mais ce retour à la compétition sera loin d’être évident alors que cette première manche aura lieu sur terrain neutre, en Pologne. D’autant plus que Fenerbahce est une équipe en très grande forme, invaincue depuis bientôt cinq mois. Le club d’Istanbul sort d’un exercice abouti, ayant terminé à la seconde place du championnat turc, et se montre intraitable en préparation, ne perdant aucune de ses six rencontres Je le vois s’imposer aujourd’hui (2.70).

Pariez sur Dynamo Kiev – Fenerbahce ici !

Les autres options :

Le FC Viktoria Plzen gagne sur la pelouse du HJK Helsinki (1.90)

Fluminense s'impose sur la pelouse de Goias (2.10)

Ferencvaros bat le Slovan Bratislava par au moins deux buts d’écart (2.25)

Cote totale des quatres paris du jour : 24.24