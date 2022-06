PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 juin – Liga Profesional – Argentine

Notre pronostic : Godoy Cruz ne perd pas contre Defensia Y Justicia (1.32)

C'est une affiche entre deux équipes au début de saison très moyen. Si Godoy Cruz s'est incliné à deux reprises lors de ses trois premiers matches, ces revers l'ont été en déplacement. A domicile, l'actuel vingt-et-unième au classement est invaincue sur ses sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues, restant notamment sur trois succès de rang. De bonne augure avant de recevoir Defensa Y Justicia. Les joueurs de Sebastian Becaccece sont, certes, toujours invaincus en championnat mais n'ont pas non plus connu la victoire avec trois résultats nuls. Leur dernier succès hors de leur bases remonte au début du mois de mai, en coupe d'Argentine. Dans une rencontre qui risque d'être serrée, je vous propose donc de miser sur Godoy Cruz qui ne perd pas sur sa pelouse. Un pari coté à 1.32.

