PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 mars - Liga 1 - Roumanie

Notre pronostic : l'U Craiova 1948 bat Mioveni et au moins deux buts (2.10)

C'est parti pour la phase du championnat roumain qui s'est divisé en deux avec un groupe luttant pour le titre et un autre pour le maintien et même une qualification en Europa Conférence Ligue. C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui avec un duel entre le FC U Craiova et Mioveni. Le premier club cité est donc, pour le moment, dans les places européennes mais reste sur deux revers. Le second est bon dernier et se dirige droit vers la Liga 2 avec trois points de retard sur les barragistes et six sur le premier non-relégable. Vainqueur 2-1 il y a moins d'un mois lors de leur confrontation, l'U Craiiova 1948 devrait logiquement s'imposer une nouvelle fois à domicile. Je vous propose donc de miser sur cela avec au moins deux buts dans rencontre (2.10).

