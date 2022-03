PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas contre le PSG (1.84)

Je pense qu’il faut tenter un coup pour cette rencontre. Le PSG pourrait finir en roue libre cette saison. Avec quinze points d’avance sur le 2e, le club de la capitale a le temps de voir venir et à l’extérieur, les Parisiens ne semblent pas très concernés en déplacement. Ils restent sur deux défaites à Nantes et à Nice. On peut même y ajouter ce revers à Madrid. Les Monégasques se sont eux aussi faits éliminer en Ligue Europa par Braga. Une sacrée déconvenue pour les hommes de Clément qui n’y arrivent plus. On le sait, jouer Paris est toujours un moment spécial. Je me dis que les joueurs du club de la Principauté vont tout donner et je jouerais donc le fait qu’ils ne perdent pas pour une cote de 1.84 !

Pariez sur Monaco – PSG ici !

Les autres options :

Lyon gagne à Reims (1.85)

Villarreal gagne à Cadix (1.82)

Le FC Séville bat la Real Sociedad (2.05)

Le Real Madrid ne perd pas contre le FC Barcelone et les deux équipes marquent (1.88)

L’Atalanta gagne à Bologne (1.84)

Leicester bat Brentford (2.15)

Cote totale des sept paris du jour : 94.46