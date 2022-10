PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 octobre - Liga - Espagne

Notre pronostic: Barcelone bat Villarreal et Robert Lewandowski marque (1.84)

Si le Barça (2e de Liga) éprouve des difficultés lors des chocs à l'extérieur (défaite sur les pelouses de l'Inter et du Bayern en Ligue des champions et à Madrid lors du Clasico), tout va bien au Nou Camp depuis le début de la saison. Après le 0-0 contre le Rayo Vallecano, les Catalans ont enchaîné quatre succès de suite: 4-0 contre Valladolid, 5-1 face au Viktoria Plzen, 3-0 contre Elche, 1-0 face au Celta... avant le 3-3 dans le choc contre l'Inter en Ligue des champions. En championnat les "Blaugranas" n'ont donc pas encore encaissé le moindre but à domicile. De son côté, Villarreal (7e), vient de prendre seulement deux points sur douze à l'extérieur en quatre déplacements. Enfin, le FC Barcelone présente un bilan remarquable devant son public contre le "sous-marin jaune": 90 % de succès en dix ans ! Et comme Robert Lewandowski a inscrit 9 buts en 9 journées mais reste sur deux rencontres sans marquer en Liga, je pense qu'il va se réveiller ce soir. Si j'ai vu juste, vous doublerez presque votre mise de départ.

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

Fulham ne perd pas contre Aston Villa et les deux équipes marquent (2.35)

Almeria ne perd pas contre Gérone et les deux équipes marquent (2.45)

Bâle ne perd pas contre le FC Zürich et les deux équipes marquent (1.94)

Arsenal bat le PSV Eindhoven et les deux équipes marquent (2.55)

Malmö bat Djurgarden (2.00)

Cote totale pour les six paris du jour: 104.81

Pariez sur Barcelone - Villarreal ici